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Modern Yaşamda Kanser İçin Yapılması Gerekenler

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Modern Yaşamda Kanser İçin Yapılması Gerekenler
SANKO Üniversitesi her ay periyodik olarak ABD ve Avrupa'da ki başarılı Türk bilim insanlarının konuk edildiği halka açık konferanslarına bir yenisini...

SANKO Üniversitesi her ay periyodik olarak ABD ve Avrupa'da ki başarılı Türk bilim insanlarının konuk edildiği halka açık konferanslarına bir yenisini daha ekledi.

SANKO Üniversitesi'nin bu ayki konuğu olan Londra İmparial college Kanser Araştırma Grubu Nörobilim Çözümleri Yaşam Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Camgöz, "Modern Yaşamda Kanser: Ne Yapmalı, Ne Yapmamalı" konusunda bilgiler verdi. "Ne yersek, oyuz" diyen Prof. Dr. Camgöz, sunumunda kanser problemini tanımlayarak, "Epigenetik yani yediklerimizin DNA üzerinde oluşturduğu değişiklikler de, kanser oluşum mekanizmasında etkili bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi. "Kanser oluşumunda epigenetik mekanizmalar ile etkili olan birçok faktör olmasına karşın diyet ve yaşam tarzı ile kanserin yenilmesi bize ümit vaat etmektedir" diyen Prof. Dr. Camgöz, şöyle devam etti:

"Bu noktada, diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi kanserle yaşamanın da diyet ve yaşam tarzına dikkat edilmesiyle üstesinden gelinebilir. Bu da birçok yan etkiye sahip toksikilaçlar kullanılmaksızın, metastaz olarak adlandırılan kanserin yayılmasının durdurulması anlamına gelmektedir.

Kanserin yönetiminde batı stili ilaç tedavisi ile diyet, takviye ürünler ve yaşam tarzı birleştirilmektedir. Güneş ışığı, D Vitamini, egzersiz yapmak ve stresten uzak durmak, çok önem taşıyor. Her hastalıkta olduğu gibi kanserde de koruyucu tedavi, erken tanı, uzmanlık ve psikolojik destek önemlidir."

Londra'daki çalışma grubu ile birlikte geliştirdiği yeni anti-metastatik ilaç hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Camgöz, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Polat Eyigün'ün, Prof. Dr. Camgöz'e hediye takdimiyle program sona erdi.

PROF. DR. MUSTAFA CAMGÖZ,

1952 yılında Kıbrıs'ta doğdu. İlköğrenimini (1958-1964) Atatürk İlkokulu'nda, orta/lise öğrenimini (1964-1970) İngiliz Koleji'nde yaptı. British Council'in bursunu kazanarak, üniversite giris sınavlarını tamamlamak amacıyla İngiltere'deki SevenoaksSchool'a gitti. ImperialCollegeLondon, Fizik Bölümünden mezun oldu (1974). Yine aynı üniversitede doktorasını Biyofizik alanında tamamladı (1978). Ayni yılda, Imperial'da, öğretim üyesi, daha sonra Nörobiyoloji Profesörü (1995) ve Kanser Biyolojisi Profesörü (2005) olarak atandı. Halen Imperial'da görev yapan Camgöz, insan vücudunun elektriksel aktivitesi her zaman ilgisini çektiğinden, doktora çalışmalarında, gözün retinasındaki bireysel hücrelerden kaynaklanan elektofizyolojik sinyalleri inceledi. Sonra, bu alışılmadık sinirbilimleri geçmişini kullanarak kanserde erken teşhis ve toksik olmayan tedaviyi amaçlayan yeni bir alan açıp, teknikler geliştirdi.

Prof. Dr. Camgöz, en İyi Türk Akademisyeni, Business Network, bizNET, UK (2011); Kuzey Kıbrıs Tabipler Birliği Fahri Üyeliği (2009); HuxleyMemorial Madalyası (1995), Yabancı Uzmanlar Japon Hükümeti Araştırma Ödülü (1991), Uluslararası Körlüğü Önleme Araştırma Bursu (1980), Londra Şehri Özgürlük Ödülü (1978) aldı. Prof. Dr. Camgöz'ün yayımlanmış 4 kitabı, 26 kitap bölümü ve uluslararası hakemli dergilerde basılmış 200'den fazla arşivlenmiş makalesi bulunuyor.

Medical Research Council UK (MRC), The Wellcome Trust (WT) gibi önde gelen kurumlarda, danışmanlık yapan Camgöz'ün şu anki araştırma laboratuvarı Medical Research Council, Cancer Research UK, The WellcomeTrust ve Pro Cancer Research Fund tarafından destekleniyor.

Modern Yaşamda Kanser İçin Yapılması Gerekenler

Modern Yaşamda Kanser İçin Yapılması Gerekenler

Modern Yaşamda Kanser İçin Yapılması Gerekenler

Modern Yaşamda Kanser İçin Yapılması Gerekenler

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