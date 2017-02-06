  • BIST 88.200
  • Altın 145,448
  • Dolar 3,6806
  • Euro 3,9462
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Özçelik: “Kdv İndirimi Tüketiciyi Hareketlendirecek”

» »
Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Özçelik: “Kdv İndirimi Tüketiciyi Hareketlendirecek”
Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, hükümetin mobilya sektöründe 3 ay süreyle KDV indirimi kararının tüketiciyi hareketlendireceğini söyledi.

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, hükümetin mobilya sektöründe 3 ay süreyle KDV indirimi kararının tüketiciyi hareketlendireceğini söyledi.

"Mobilyada KDV oranının 3 ay süreyle yüzde 18'den 8'e düşürülmesi sektörde olumlu bir hareketlenme sağladı" diyen Özçelik, "Alınan kararın mobilya sektörünü yüzde 25-30 oranında hareketlendireceği belirtiliyor. Beklentiler, sağlanan yüzde 10 indirimin doğrudan tüketiciyi sevindireceği ve sektörde istihdam artırımını sağlayacağı yönünde oldu" diye konuştu.

Özçelik konuşmasına şu şekilde devam etti: "Tüketicinin yararına olan bu tarz çalışmalar mobilya sektöründe büyüme sağlayacak. Modoko olarak taksitlendirmede yaşanan gelişmelerden olumlu etkilendik. Mobilya sektörüne gelen KDV indirimiyle mobilya severlerin yüzü gülecek. Çünkü yapılan yüzde 10'luk indirim oranı doğrudan tüketiciyi sevindirecek. Özellikle yeni evlenen çiftler mevcut bütçelerinin yetersizliğinden dolayı ithal mobilyaları tercih ediyordu. KDV indirimi mobilya sektöründe gerçekleştiği için yerli mobilya talebi de artacak. Bizim beklentimiz KDV indiriminin yerli piyasayı hareketlendireceği yönünde. Özellikle sektörde yüzde 20-25 civarında büyüme bekliyoruz. Ayrıca yapılan KDV indirimiyle sektörde yaşanan istihdam açığı ve kayıt dışı durumu düzelecek".

Modoko hakkında bilgi veren Özçelik, "1969'da kurulan Türkiye'nin en seçkin mobilyacılar sitesi Modoko'da 150.000 m2 alanda 350 önemli mağaza bulunmaktadır. Her tarzda mobilya üreten ve kişiye özel tasarım yapan birçok firmayı da bünyesinde bulundurarak yaşam alanlarını daha "özel" kılan Modoko, doğrudan 5.000, dolaylı olarak 35.000 kişiye istihdam sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Özçelik: “Kdv İndirimi Tüketiciyi Hareketlendirecek”

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Özçelik: “Kdv İndirimi Tüketiciyi Hareketlendirecek”

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Özçelik: “Kdv İndirimi Tüketiciyi Hareketlendirecek”

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa İlk Yarıda Düştü06 Şubat 2017 Pazartesi 12:33
  • Serbest Piyasada Altın Fiyatları06 Şubat 2017 Pazartesi 12:13
  • Gemlik Belediyesi’nden Eğitime Destek06 Şubat 2017 Pazartesi 12:03
  • Okul Sütü Programı 6. Yılında06 Şubat 2017 Pazartesi 11:58
  • İtso Üyelerine Ücretsiz Fuar Gezisi06 Şubat 2017 Pazartesi 11:48
  • Evlilik Ve Düğün Fuarı Ankara’da Kapılarını Ziyaretçilere Açıyor06 Şubat 2017 Pazartesi 11:18
  • Türk Kirazı Ve Üzümü Almanya’dan Avrupa’ya Açılacak06 Şubat 2017 Pazartesi 11:13
  • Tohumluk Kuru Soğan Fiyatları Yarı Yarıya Düştü06 Şubat 2017 Pazartesi 11:13
  • Aşut: “2017 Güllük Gülistanlık Görünmüyor Ama İhracatı Artırmak Da İmkansız Değil”06 Şubat 2017 Pazartesi 10:53
  • Yırcalı, Avrupa Finans Formu’na Katıldı06 Şubat 2017 Pazartesi 10:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti