Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Özçelik: “Kdv İndirimi Tüketiciyi Hareketlendirecek”

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, hükümetin mobilya sektöründe 3 ay süreyle KDV indirimi kararının tüketiciyi hareketlendireceğini söyledi.

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, hükümetin mobilya sektöründe 3 ay süreyle KDV indirimi kararının tüketiciyi hareketlendireceğini söyledi.

"Mobilyada KDV oranının 3 ay süreyle yüzde 18'den 8'e düşürülmesi sektörde olumlu bir hareketlenme sağladı" diyen Özçelik, "Alınan kararın mobilya sektörünü yüzde 25-30 oranında hareketlendireceği belirtiliyor. Beklentiler, sağlanan yüzde 10 indirimin doğrudan tüketiciyi sevindireceği ve sektörde istihdam artırımını sağlayacağı yönünde oldu" diye konuştu.

Özçelik konuşmasına şu şekilde devam etti: "Tüketicinin yararına olan bu tarz çalışmalar mobilya sektöründe büyüme sağlayacak. Modoko olarak taksitlendirmede yaşanan gelişmelerden olumlu etkilendik. Mobilya sektörüne gelen KDV indirimiyle mobilya severlerin yüzü gülecek. Çünkü yapılan yüzde 10'luk indirim oranı doğrudan tüketiciyi sevindirecek. Özellikle yeni evlenen çiftler mevcut bütçelerinin yetersizliğinden dolayı ithal mobilyaları tercih ediyordu. KDV indirimi mobilya sektöründe gerçekleştiği için yerli mobilya talebi de artacak. Bizim beklentimiz KDV indiriminin yerli piyasayı hareketlendireceği yönünde. Özellikle sektörde yüzde 20-25 civarında büyüme bekliyoruz. Ayrıca yapılan KDV indirimiyle sektörde yaşanan istihdam açığı ve kayıt dışı durumu düzelecek".

Modoko hakkında bilgi veren Özçelik, "1969'da kurulan Türkiye'nin en seçkin mobilyacılar sitesi Modoko'da 150.000 m2 alanda 350 önemli mağaza bulunmaktadır. Her tarzda mobilya üreten ve kişiye özel tasarım yapan birçok firmayı da bünyesinde bulundurarak yaşam alanlarını daha "özel" kılan Modoko, doğrudan 5.000, dolaylı olarak 35.000 kişiye istihdam sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.