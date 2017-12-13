Modoko Yurtdışı Hayalini Gerçekleştirmek İçin Harekete Geçti

Modoko, Romanya'da şube açılması için gelen davet üzerine, 2 günlük bir seyahat gerçekleştirdi.

Modoko, Romanya'da şube açılması için gelen davet üzerine, 2 günlük bir seyahat gerçekleştirdi. Modoko ekibi, uzun zamandır hayalini kurdukları "Yurt dışına Modoko'yu taşımak" ve potansiyeli olan ülkelerde AVM projesini uygulama konusunda harekete geçti.

Romanya'da bir Türk müteşebbis tarafından yapılan yaklaşık 50 mağaza kapasiteli, 12 bin metrekare kapalı alanı olan ve büyüme imkânına sahip anayola cephe ve mobilya satışına uygun bir alışveriş alanı inşa edildi. Mevcut üye satışlarının artırılması adına her geçen gün çalışmalarına devam eden Modoko ekibi, uzun zamandır hayalini kurdukları "Yurt dışına Modoko'yu taşımak" ve potansiyeli olan ülkelerde Modoko AVM projesini uygulama konusunda kolları sıvadı.

Romanya'nın Türkiye'ye yakınlığı büyük avantaj sağlıyor

Projenin değerlendirilmesi için ön fizibilite çalışmalarına hızlı bir şekilde başladıklarını ve Romanya şubesinin açılmasına karar verdiklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı İ.Etem Özçelik, "Romanya'nın ihracat anlamında Türkiye'ye yakınlığı ile avantaj sağlaması, ülkeye gümrük işlemleri dahil ürün teslimlerinin ortalama 3 gün sürmesi ve hedeflenen AVM ile Modoko'nun arasının yaklaşık 600 km olması gibi özelliklerle yatırım için cazip bir hale geliyor. Romanya'da ticaret yapan 10 bin 500'ün üzerinde Türk firması bulunuyor. Modoko olarak Türk mobilya sektörünü yurtdışında da temsil etmeyi hedefliyoruz" dedi.