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Molla Şaban Parkı Şehzadelerle Güzelleşiyor

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Molla Şaban Parkı Şehzadelerle Güzelleşiyor
Geçtiğimiz aylarda Gençlik parkı ve Yeni Cami karşısında bulunana parklarda yenileme çalışması başlatan Şehzadeler Belediyesi, Molla Şaban parkını...

Geçtiğimiz aylarda Gençlik parkı ve Yeni Cami karşısında bulunana parklarda yenileme çalışması başlatan Şehzadeler Belediyesi, Molla Şaban parkını da baştan başa yeniliyor.

Şehzadeler Belediyesinin ilçe genelinde ki özellikle eskimiş parklarda başlattığı yenileme çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Yarhasanlar Mahallesi, Yeni Cami karşısında bulunana park ve Gençlik Parkında yenileme çalışmaları başlatan Şehzadeler Belediyesi, halkın taleplerine cevap veremeyecek durumda olan Molla Şaban Parkında yenileme çalışmaları başlatıyor. Parkın mevcut haliyle mahalle halkının ihtiyaçlarına cevap veremediğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak ilçemizde ki parklarımızda yenileme çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyoruz. Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Yarhasanlar Mahallesi yeni Camii karşısında bulunan eski park ile Gençlik Parkında yenileme çalışmalarına başlamıştık. Bu çalışmalarımız bitme aşamasına gelmiş durumda. Bunu yanı sıra Arda Mahallesinde Molla Şaban Camisinin hemen arka kısmında kalan Molla Şaban parkımızda da bir yenileme çalışması başlatıyoruz. Mevcutta ki park burada oturan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veremiyordu ve çok eskimişti. Bu noktada Mahalle Muhtarımızın da bu parkın yenilenmesi gerektiği konusunda bir talebi mevcuttu. Bizde hızlı bir şekilde parkı daha güzel bir görünüme kavuşturacak yeni bir proje hazırladık. Projenin hayata geçmesi için gerekli olan ihaleleri yaptık ve inşallah yenilenmesi için önümüzdeki günlerde ilk kazma vurulmuş olacak. Yaklaşık 315 bin lira bedelle yenilenecek olan bu Molla Şaban parkımızı en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. İnşallah bu civarda oturan vatandaşlarımız bu yazın çok daha güzel bir park alanında vakit geçirecekler" dedi.

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