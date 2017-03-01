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Moskova Üniversitesi’nde, Kimyasal Silahlara Karşı Panzehir Geliştirildi

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Moskova Üniversitesi’nde, Kimyasal Silahlara Karşı Panzehir Geliştirildi
Moskova Üniversitesi'nde, kimyagerler kimyasal silahlara karşı panzehir geliştirdi.

Moskova Üniversitesi'nde, kimyagerler kimyasal silahlara karşı panzehir geliştirdi.

Moskova Üniversitesi'nde araştırma yapan kimyagerler VX gazı ve benzer pestisitler gibi dünyanın en güçlü kimyasal silahlarının türlerini nötralize edebilen nanoparçacıklar geliştirdi. Moskova Üniversitesi'nin basın servisi, bilim insanı Aleksandr Kabanov ile yaptığı röportajda bilim insanının şu sözlerini aktardı: " Preparatlarımız, saflaştırılmış enzim ve zararsız bio-uyumlu polimer solüsyonları karıştırılarak elde edildi. Bu sayede protein ve polimer arasındaki elektrostatik etkileşimler sonucunda öz montaj gerçekleşiyor."

Dünya genelinde VX, VR, sarin ve diğer savaş gazları, 1997 yılında imzalanan anlaşmayla yasaklanmıştı. Ancak uluslararası güvenlik uzmanları bu gazların stoklarının bazı Ortadoğu ve Güney Asya ülkelerinde var olduğunu düşünüyor. Buna ek olarak, daha az zararlı sürüm organofosfor bileşikleri pestisit olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Bilim insanlarının söylediğine göre bu tür zehirler ve pestisitlerin nötralizasyonu problemi araştırmacılar için hala önemli bir noktada yer alıyor. Rus kimyagerler, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kabanov takımının önderliğiyle geliştirilen nanozimler yani nanopartiküller (nano particles) kullanmayı öneriyor. Bunlar, yağ molekülleri veya diğer organik bileşiklerden oluşturulan vücudun gerektiği alanına teslim eden ilaçla doldurulmuş içi boş olan nanopartiküllerdir.

Elde edilen sonuçlar, panzehirin klinik ortamda başarılı olabileceğine umut veriyor.

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