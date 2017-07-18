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Moskova’da 26 Katlı Binada Yangın Çıktı

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Moskova’da 26 Katlı Binada Yangın Çıktı
Moskova şehir merkezindeki, "kitap ev" olarak adlandırılan 26 katlı binada tadilat sırasında yangın çıktı.

Moskova şehir merkezindeki, "kitap ev" olarak adlandırılan 26 katlı binada tadilat sırasında yangın çıktı.

Moskova şehir merkezindeki Novy Arbat Caddesinde bulunan 26 katlı ve kitap ev olarak adlandırılan binada tadilat sırasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için 21 itfaiye ekibi olay yerine geldi ve binada bulunan 80 işçi zarar görmeden binadan tahliye edildi. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yangının binanın 7. katında çıktığı, yangının alt katlardaki kafe ve restoranlara da sıçradığı ifade edildi. Bakanlık, yangın sırasında patlama sesi geldiği iddialarını yalanlayarak yangın çıkan dairede yalnızca inşaat malzemelerinin bulunduğunu belirtti. Bina sahibi şirket tarafından yapılan açıklamada, ilk verilere göre 7. Katta çıkan yangının nedeninin eski kabloların alev alması olduğu ifade edildi.

Yangın nedeniyle binanın bulunduğu caddede trafik oluştu. Öte yandan, Novy Arbat Caddesindeki 26 katlı bina dış görünüşü kitaba benzediği için "kitap ev" olarak adlandırılıyor.

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