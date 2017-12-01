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Moskova’da Fırtına Uyarısı

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Moskova’da Fırtına Uyarısı
Başkent Moskova'da fırtına uyarısı yapıldı. Hava tahmincileri, Moskova ve Moskova'ya yakın bölgelerde fırtına olabileceğini açıkladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da fırtına uyarısı yapıldı.

Başkent Moskova'da fırtına uyarısı yapıldı. Hava tahmincileri, Moskova ve Moskova'ya yakın bölgelerde fırtına olabileceğini açıkladı. Balkanlardan gelen fırtınanın güneybatıdan kayarak, orta bölgedeki hava koşullarını önemli ölçüde değiştireceği bildirildi. Meteoroloji kaynaklarından yapılan açıklamada, Moskova'da meydana gelebilecek kötü hava koşulları hakkında uyarı yapıldığı durumun gece saat 21.00'e kadar devam edeceği bildirildi. Yetkililer ayrıca, şiddetli rüzgar ve kar fırtınası ihtimali konusunda uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, şehir sakinlerinden araçlarını park alanlarının dışına park etmeleri, yol levhaları ve ağaç altına park etmemeleri, mümkünse hava durumu düzelene kadar otobüs ve metro kullanmaları istendi.

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