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Moskova’da Tünel Çöktü: 1 Ölü

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Moskova’da Tünel Çöktü: 1 Ölü
Rusya'nın Moskova şehrinde bir tünelde çökme meydana geldi. Çöken tünelin enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Rusya'nın Moskova şehrinde bir tünelde çökme meydana geldi. Çöken tünelin enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Tünel, bugün öğleden sonra Kaluga Karayolunun 23'üncü kilometresinde, 40 metrekarelik bir alanda çöktü. 20 metrer genişliğe ve 500 metre uzunluğa sahip olan tünelde yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, tünelin çökmesi sonucunda 3 kişinin yaralandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi. Ölü ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını söylenen açıklamada, tünelin inşa kurallarına uyulmadığı için çöktüğü açıklandı. Yetkililer, olay yerinde 33 can kurtaranın ve 12 makinenin çalıştığını belirtti.

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