Motaş Tarafından 10 Adet Yeni Otobüs Alındı

Malatya'nın şehiriçi toplu taşıma hizmetlerini yürüten MOTAŞ tarafından alımı gerçekleştirilen 10 adet yeni otobüs için, Malatya Büyükşehir Belediyesi...

Malatya'nın şehiriçi toplu taşıma hizmetlerini yürüten MOTAŞ tarafından alımı gerçekleştirilen 10 adet yeni otobüs için, Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde bir tanıtım programı düzenlendi.

Tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın yanı sıra, Genel Sekreter Ercan Turan, genel sekreter yardımcıları, MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, Belediye Meclis üyeleri, daire başkanları, şube müdürleri, şirket yetkilileri ile muhtarlar katıldı.

"Ulaşımı yeniden planlıyoruz"

Tanıtım programı sırasında, toplu ulaşımın daha sağlıklı bir hale getirilmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır yaptığı konuşmada, "Malatya Büyükşehir Belediyesi UKOME, MOTAŞ ve Ulaşım Daire Başkanlığı olarak ulaşımın daha rahat ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için büyük bir çalışma içerisindeyiz. Malatya merkez ile ilçe ve kırsal mahalleler arasındaki ulaşımı yeniden planlıyoruz. Ulaşım bütün şehirlerin üzerinde hassasiyetle durduğu hizmet anlamında büyük bir çaba ve planlamayı gerektiren bir konudur. Bu vesile ile bizler toplu taşımada ilk geldiğimiz günden itibaren sürekli araç filomuzu yeniliyoruz. Daha genç bir filo ile sağlıklı ve konforlu hizmet sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

TRAMBÜS projesi ilk Malatya'da uygulandı

TRAMBÜS projesinin prestij yatırımlardan biri olduğunu belirten Başkan Çakır, "Ulaşımda Türkiye'de ilk olarak TRAMBÜS projesini Malatya'da uyguladık. Çok önemli bir yatırımdı. 23 adet aracımızla Sivas Yolundan Üniversiteye kadar konforlu, sağlıklı ve hızlı bir hizmet veriyoruz. TRAMBÜS'ü kullanan vatandaşlarımızın katılımı ile yapmış olduğumuz anket sonucuna göre yüzde 70 gibi bir kullanıcı memnuniyeti ile karşılaştık. Bu da ulaşımda gerçekten çok yüksek bir rakam. Amacımız ulaşımda hemşehrilerimizin daha konforlu, güvenilir bir yolculuk yapmalarını sağlamak" ifadelerine yer verdi.

Dönüşüm ile halk otobüsleri seferde

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya trafiğini rahatlatmak amacıyla dönüşüm projesi başlattıklarını da belirten Başkan Çakır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak MOTAŞ ile minibüsçü esnafı arasında yapılan protokolle minibüslerden özel halk otobüslerine geçildi. D4 belgeleri ile hizmet vermekte olan minibüslerin bölge bölge özel halk otobüslerine dönüşümlerini sağladık. Battagazi- Hanımın Çiftliği, Topsögüt-Dilek, Yeşilyurt, Canlı Hayvan Pazarı-Sanayi, Bostanbaşı ve Yakınca bölgelerimizde toplam 117 adet halk otobüsünün dönüşümü sağlandı. Bir yandan da MOTAŞ kendi araçlarını yenileyerek daha güvenli, sağlıklı, konforlu bir ulaşım hizmetini sürdürmeye devam ediyor. Bugün alımı gerçekleştirilen 10 adet aracımız hizmete girmiş olacak. MOTAŞ'ın önemli bir otobüs filosu var ve günde binlerce km yol yapılıyor. Allah kazasız belasız hizmet etmeyi nasip etsin. Bütün arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Yapılan konuşmanın ardandan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve katılımcılar alımı gerçekleştirilen otobüsleri gezerek, incelemelerde bulundu.