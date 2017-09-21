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Motaş Yeni Statta Oynanan İlk Maçta Ulaşımı Sorunsuz Bir Şekilde Sağladı

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Motaş Yeni Statta Oynanan İlk Maçta Ulaşımı Sorunsuz Bir Şekilde Sağladı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetlerinden (MOTAŞ) yapılan açıklamada, geçtiğimiz Cumartesi günü yeni stadyumda oynanan Evkur...

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetlerinden (MOTAŞ) yapılan açıklamada, geçtiğimiz Cumartesi günü yeni stadyumda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor maçına sarı-kırmızılı taraftarların sorunsuz bir şekilde taşındığı belirtildi.

Açıklamada, maç dolayısıyla oluşan yoğunluğu kaldırmak için MAŞTİ-Üniversite hattına araç takviyesinin yapıldığı ve şehrin tüm arterlerinden taşınan taraftarların stadyuma ulaşımının sağlandığı kaydedilerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'ın büyük bir emek vererek Süper Lige çıkardığı Yeni Malatyaspor'un yeni stadyumda Bursaspor'la yaptığı karşılaşmanın taraftarlarını taşımak için tam kapasite çalışarak gerekli ulaşımı sağladık. Her 5 dakikada bir, hatta bir ara kervan gibi art arda araç çıkararak stadyuma sefer düzenledik. Hiçbir izdihama, duraklarımızda ve trambüs istasyonlarımızda beklemeye, birikmeye fırsat vermeden toplu taşıma hizmetini yürüttük. Başkanımızın önem verdiği Yeni Malatyasporumuza biz de gerekli hassasiyeti göstererek seyirci kitlesini sorunsuz bir şekilde taşıdık" ifadelerine yer verildi.

Taraftardan MOTAŞ'a tam puan

Büyük bir coşkuyla stadyumu dolduran Yeni Malatyaspor taraftarları ise, yeni bir stada girmenin sevincini yaşarken toplu taşıma ile ilgili MOTAŞ'a tam puan verdiklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor taraftarlarından Hasan Güler, maç için yola çıktığında büyük bir izdihamın yaşanacağını düşünürken rahat bir seyahatle stadyuma ulaştıklarını belirterek, "Şehir merkezindeki stada alışmıştık. Stat bu kadar uzağa yapılınca doğrusu ulaşım noktasında endişelendik, sıkıntılar yaşanacağını düşündük. Ancak böyle bir sıkıntı yaşanmadı gördüğüm kadarıyla. Büyükşehir Belediyemize bundan dolayı teşekkür ediyorum. MOTAŞ bizden tam puan aldı" diye konuştu.

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