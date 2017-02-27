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Motorlu Sırt Tırpanı'nın seri üretimi başladı

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Motorlu Sırt Tırpanı'nın seri üretimi başladı
Agromec markasının 2004 yılında patentini alan Kemal Zirai Aletler Grubu, altı yıldır mevcut olan AG-BG520S Motorlu Sırt Tırpan'ın yeni seri üretiminin tamamlandığını ve stoklardaki yerini aldığını müjdeledi

Samsun’da faaliyet gösteren Kemal Zirai Aletler Grubu, agromec markasının dünyanın tüm ülkelerinde kullanılması için gece gündüz çalışıyor. Yaklaşık 12 yıllık marka olan ve 3 bin noktada bulunan Agromec, güven algısı ile herkesin gönül rahatlığı ile kullanabileceği ürünler üretiyor. 

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Ülke genelinden iş ortaklığı anlayışıyla yurt dışına da açmış olan Kemal Zirai Aletler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Özal, "Özellikle makine yedek parça ve aksesuar gruplarında sektöründe lider durumda olan agromec, halen mevcut 3 bin adet ürün çeşidiyle piyasada söz sahibi haline geldi. Agromec, piyasanın ihtiyaç ve taleplerine göre bünyesinde oluşturduğu AR-GE çalışmaları ile her gün yeni ürünleri pekiştirmekte ve bunu nihai tüketiciye ulaştırmak amacı ile çalışmalarını titizlikle yürütmektedir" dedi.

Altı yıldır mevcut olan AG-BG520S Motorlu Sırt Tırpan'ın yeni seri üretiminin tamamlandığını ve stoklardaki yerini aldığını müjdeleyen Genel Müdür Salih Özal ise, başta agromec bayilerinin ürünlerini çok beğendiğini ve geri dönüşlerin son derece olumlu olduğunu ifade etti.

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