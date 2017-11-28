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Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

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Motosiklet Hırsızlığı Kamerada
Beyoğlu'nda 5 dakika ara ile mahallede bulunan 3 motosikleti çalan hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti.

Beyoğlu'nda 5 dakika ara ile mahallede bulunan 3 motosikleti çalan hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti. Hırsızların rahat tavırları güvenlik kameralarına yansırken, daha önce de çok hırsızlık olayı olduğunu ve polisten yardım göremediğini iddia eden vatandaşlar çareyi coplu, sopalı nöbet tutmakta buldu. Bir vatandaş ise motosikleti çalınınca işinden olduğunu söyledi.

Beyoğlu "nda yaşanan hırsızlık olayları vatandaşları canından bezdirdi. İddialara göre, geçtiğimiz günlerde mahallede önce keşif yapan hırsızlar sonra motosikletleri çalmaya başladı. Mahalle sakinleri hırsızların 5 dakika ara ile 3 tane motosiklet çaldığını öne sürdü. Sabah kalktığında motosikletlerini göremeyen mahalle sakinleri şoke oldu. Karakola giderek ihbarda bulunan mahalle sakinleri, polislerin ilgilenmediğini iddia etti. Hırsızlardan bıkan mahalleli cop ve soplarla nöbet tutmaya başladı.

Mahalle sakinleri cop ve sopalarla nöbet tutuyor

Arda arda yaşanan hırsılık olaylarından yaka silken mahalleli çareyi sokakta eli sopalı ve coplu nöbet tutmakta buldu. Nöbetleşe mahallede bekçilik yapan vatandaşlar, polislerin hiç bir şey yapmadığını iddia ederek, duruma isyan etti.

Hırsızlık anları kamerada

Hırsızların rahat tavırları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızlar, önce sokaklarda keşif yapıyorlar sonra da sırayla motosikletleri çalıştırıp üstüne binerek kaçırıyorlar.

"170 bin lira değerinde 3 tane motor 5 dakika ara ile çalındı"

Motoru çalınan İsa B.,"Burada 3 tane motorumuz çalındı. Bir tane görevli arkadaş gelip de nereden çalındı diye sormadı. Kendi imkanlarımızla falaş belleklere kameralardan yükledik. Karakollara kendimiz bildirdik. Çok mağduruz. 170 bin lira değerinde 3 tane motor 5 dakika ara ile hepsi çalındı. Bunu şikayet etmek için yetkili kişilere götürdük. Bize "maalesef unutun" dediler. Onlardan imkan görmeyince kendimiz artık mahalleyi korumaya karar verdik" şeklinde konuştu.

"Motorla çalışıyordum, şimdi olmayınca işime de gidemiyorum"

"İşimden gücümden oldum" diyen İsa B.,"Benim varım yoğum motor. Motorla çalışıyordum ben. Şimdi olmayınca işime de gidemiyorum. 2 tane çocuğum var bakamıyorum. Benim bütün işim gücüm motosikletleydi. Evrak götür getir. Bekçi almışlar bir kere bekçinin buradan geçtiğini görmedik" diye konuştu.

"Burada bir haftadır 24 tane hırsızlık olayı oldu"

İsa B. sözlerine şöyle devam etti: "Burada bir haftadır 24 tane hırsızlık olayı oldu. Ben güvenlik kamerası için gidiyorum bir tane daha geliyor benim evde hırsız girmiş diyor bu kadar acı bir şey olabilir mi?" Adamlar 1 hafta boyunca burada keşif yapmışlar. Gidiyorsun karakola karakol bomboş bir tane kapıda nöbet tutan arkadaş var."

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