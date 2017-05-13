Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 13.00 sıralarında Kula'nın Zaferiye Mahallesi 113 ile 117 sokağın birleştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, 117 sokak üzerinde seyir halinde olan Mehmet Erkol idaresindeki 45 RA 8551 plakalı araç ile 117 sokaktan 113 sokağa dönmek isteyen Hasan Özsakarya idaresinde plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motorda bulunan motosiklet sürücüsü Hasan Özsakarya (35), Sultan Yıldırım (32) ve Eymen Can Özsakarya (12) yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılırken motosiklet sürücüsü Hasan Özsakarya, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar Sultan Yıldırım ile Eycan Can Özsakarya Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.