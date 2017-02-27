Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hastaneyolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kale(20) isimli genç motosiklet sürücüsü seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz sürücüye ilk müdahale İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde çalışan bir personel tarafından yapıldı. Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde çalışan Erhan Ateş adlı personel sağlık ekipleri gelene kadar yaralı sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kale, burada yapılan müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.