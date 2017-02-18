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Motosiklet Otomobile Arkadan Çarptı

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Motosiklet Otomobile Arkadan Çarptı
Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim hamurcu yönetimindeki 02 BA 581 plakalı motosiklet Sait özbey yönetimindeki 34 JJ 2359 plakalı otomobile Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle otomobilin arka camına çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Motosiklet Otomobile Arkadan Çarptı

Motosiklet Otomobile Arkadan Çarptı

Motosiklet Otomobile Arkadan Çarptı

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