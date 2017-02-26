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Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

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Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı
Malatya'da motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çevre Yolu Battalgazi Kavşağında meydana geldi. G. A. yönetimindeki motosiklet iddiaya göre, aşırı sürat nedeniyle kırmızı ışıkta duramayarak, M.N. yönetimindeki 44 NR 587 plakalı otomobile çarparak takla attı. Savrulmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü G.A. yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.

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