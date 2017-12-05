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Motosiklet Sürücüsünün Hayatını Kask Da Kurtaramadı

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Motosiklet Sürücüsünün Hayatını Kask Da Kurtaramadı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan-Uzunköprü karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını...

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan-Uzunköprü karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza; Uzunköprü-Keşan istikametinde seyreden 57 yaşındaki Abdulmuttalip Kas yönetimindeki 22 RA 834 plakalı motosikletin, Karayolları adına çalışan ve yolda çalışma yapmak için duran Hüseyin Çakmak (20) yönetimindeki 16 SAD 50 plakalı kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada, başında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü Kas ağır yaralandı. Kas, olay yerine gelen Keşan 112 Acil Servis ambulansı ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Keşan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan Abdulmuttalip Kas'ın cenazesi, detaylı otopsi yapılmak üzere İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evli, çocuk ve torun sahibi olduğu öğrenilen Kas'ın, Keşan-Uzunköprü karayolu kenarında özel bir çiftlikte çalıştığı ve motosikleti ile ikamet ettiği Boztepe köyüne gidip geldiği öğrenildi.

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