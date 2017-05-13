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Motosiklet Tutkunları Manisa’da Buluştu

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Motosiklet Tutkunları Manisa’da Buluştu
Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları, Manisa'nın Salihli ilçesinde Enduro&Touring Motosiklet Grubu'nca (SETMOG) düzenlenen 3. Motosiklet...

Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları, Manisa'nın Salihli ilçesinde Enduro&Touring Motosiklet Grubu'nca (SETMOG) düzenlenen 3. Motosiklet Festivali'nde buluştu. Festival renkli görüntülere sahne oldu.

Salihli'nin Adala Mahallesi'nde bulunan Adala Kanyonu'nda gerçekleştirilen ve 3 gün süren festivale ülkenin çeşitli illerinden ve yurt dışından motosiklet sevdalıları katıldı. Festivale katılan motosiklet tutkunları, tarihte ilk paranın basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti'ni de görme imkanı buldu. Necati Saykolar ile Pamela'nın konser verdiği festivalde yavaş motosiklet sürme ve halat çekme yarışları düzenlenirken, motosiklet kros gösterileri ise izleyicilerin adeta nefeslerini kesti.

Motosiklet Festivali'nin 3'üncüsünü düzenlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden SETMOG Başkanı Ali İkbal Demirel, festivalin ana temasının "Gediz Temiz Kalsın" olduğunu söyledi. Festivale 10 bine yakın kişinin katıldığını belirten Demirel, "Festivalimizde yavaş motosiklet kullanma, halat çekme yarışları düzenledik. Ayrıca kros gösterileri düzenledik. Biz festival alanımıza dahi kaskı olmayan, korumalı kıyafeti olmayan motosikletleri almıyoruz. Çünkü biz motosiklet grupları olarak topluma örnek olmak zorundayız" dedi.

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