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Motosiklet Tutkunları Şehitler Tepesi’nde Terörü Protesto Etti

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Motosiklet Tutkunları Şehitler Tepesi’nde Terörü Protesto Etti
Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ni ziyaret eden motosikletçiler şehitleri anarak, terörü protesto etti.

Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ni ziyaret eden motosikletçiler şehitleri anarak, terörü protesto etti.

Anatolian Tigers Motosiklet Kulübü ve destekçilerinden oluşan yaklaşık 50 motosikletli, Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti. Motosiklet tutkunları Şehitler Tepesi'nde ellerindeki Türk bayrağını açarak terör olaylarını protesto etti. Grup, daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Ziyaretleriyle ilgili grup adına açıklama yapan Anatolian Tigers Sekreteri Alper Karataş, "Anatolian Tigers Motosiklet Kulübü ve destekçileri olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin öz evlatları olan bizler başta İstanbul'da yaşanan hain saldırılar olmak üzere tüm ülke çapında şehit düşen üniformalı ve üniformasız her vatan evladı için derin keder içerisindeyiz. Her şehidimizin acısı yüreğimizde kanaması durmayacak bir yaradır. Kendilerine layık olmak adına bildiririz ki, milletimiz ve devletimiz bize görev biçtiğinde şehadet şerbetini içmeyi şeref bilir, onur sayarız. Hepimiz milletinin emrinde ölmeye hazır bir polis, bir asker ve vatan neferiyiz" dedi.

"Polisimizin ve askerimizin koşulsuz yanındayız"

Alper Karataş, "Ülkemiz üzerinde hain planları olan her terörizm odağına her ihanet gücüne bildiririz ki son vatan evladı toprağa düşmedikçe, bu bayrak inmez. Her fırsatta söylediğimiz gibi Türk istikbalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaayı şiar edinmiş bizler başta Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimiz olmak üzere bu düşmanlık ve ihanet organizasyonları ile çarpışan polisimizin askerimizin ve her bir vatan evladının koşulsuz şartsız yanında ve bize biçecekleri her görevde emrindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler yaralılarımıza da şifalar diliyoruz" diye konuştu.

Şehitler Tepesi'ni ziyaret eden Anatolian Tigers Motosiklet Kulübü ve destekçilerinden oluşan 50 motosikletli grup daha sonra Edirnekapı Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

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