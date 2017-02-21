Motosiklet Tutkunu Gencin Yeni Motosikleti Sonu Oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni aldığı motosikletiyle kaza yapan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni aldığı motosikletiyle kaza yapan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Serik-Belek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki Emre T. yeni aldığı 07 YRL 35 plakalı motosikletiyle, Özel Aspendos Hastanesi kavşağında U dönüşü yapmaya çalışan Vildan G.'nin kullandığı 07 YJJ 93 plakalı otomobile çarptı. Motosikletten savrulan sürücü Emre T., metrelerce sürüklendi.

Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Emre T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için morga konuldu. Otomobil sürücüsü Vildan G. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Motosiklet tutkunu olan evli ve 1 çocuk babası Emre T.'nin ölümü ailesi ve şoför olarak çalıştığı fırındaki arkadaşlarını üzüntüye boğdu.