Motosiklet Uygulamaları Devam Ediyor

Adıyaman'da, polis ekiplerinin yaptığı uygulamalar devam ediyor. Trafiğe uygun olmayan motosikletler tek tek yakalıyor.

Adıyaman'da, polis ekiplerinin yaptığı uygulamalar devam ediyor. Trafiğe uygun olmayan motosikletler tek tek yakalıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü Atatürk Bulvarı, Atatürk Caddesi, Gölbaşı Caddesi, Sağlık Ocağı Caddesi ve Adıyaman Kalesi civarlarında yapılan motosiklet uygulamaları kapsamında evrak eksikliği ve trafiğe uygun olmayan motosikletler yakalanıyor.

Trafik polisleri tarafından şehir merkezinde yapılan uygulamalar kapsamında abartı egzoz, ruhsatsız, plakasız, toplama diye tabir edilen motosikletler tek tek yakalanarak motosiklet sürücüsüne cezai işlem gerçekleştiriliyor. Evrak eksikliği bulunan motosiklet sürücülerine 427 TL para cezası uygulanırken trafiğe uygun olmayan motosikletler ise çekiciyle otoparka çekiliyor. Yapılan uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.