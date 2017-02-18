Motosiklet Yaşlı Şahsa Çarpıp Kaçtı

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Endüstri Meslek Lisesi Kavşağında motosikletin çarptığı yaşlı şahıs yaralandı.

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Endüstri Meslek Lisesi Kavşağında motosikletin çarptığı yaşlı şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şeyho Yalçın'a (85) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazaya karışan motosikleti tespit etmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.