Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Yaralanan sürücü ve yaya tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Altınşehir'den şehir merkezi istikametine giden Abuzer Dalgalar idaresindeki 02 HZ 730 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Leyla Tektaş'a (45) çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Abuzer Dalgalar ile yaya Leyla Tektaş yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.