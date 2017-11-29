Motosiklete Çarpıp Kaçan Otomobil Sürücüsü Yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklete çarpıp sürücüsünün yaralanmasına sebep olan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklete çarpıp sürücüsünün yaralanmasına sebep olan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü yakalandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yemek kuryesi olan H.G. 41 VY 978 plakalı motosikleti ile verilen yemek siparişini teslim etmek için seyir halindeyken yan sokaktan çıkan bir otomobil kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet karşı yönden gelen Kenan D. idaresindeki 41 P 2692 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü H.G. yere düşerek yaralandı. H.G. idaresindeki motosiklete çarpan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından motosiklet sürücüsü H.G., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri de H.G.'ye çarpıp olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü için arama çalışmaları başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurularak modeli ve plakası belirlenen otomobilin sürücü çok geçmeden yakalanarak gözaltına alındı.

H.G.'nin ise vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.