Motosikletin Çarptığı Suriyeli Çocuk Yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde motosikletin çarptığı Suriyeli çocuk hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde motosikletin çarptığı Suriyeli çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Köseoğlu Sokaktan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Abdullah E.'ye aşırı hızlı olduğu ileri sürülen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 B 6728 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan çocuk, vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza sonrası polis olayla ilgili soruşturma başlattı.