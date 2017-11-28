Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kartalkaya Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Ömer H. yönetiminde motosikletiyle seyir halinde iken karşıdan karşıya geçmek isteyen Ökkeş Ertenlice'ye (77) çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

Yaralılar, Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Ökkeş Ertenlice, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılarak hayatını kaybetti.