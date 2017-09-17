  • BIST 107.742
  • Altın 146,014
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 23 °C

Motosikletler Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Ağır Yaralı

» »
Motosikletler Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Ağır Yaralı
Bursa'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Bursa'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza akşam saat 21.00 sıralarında Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ana yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Hüseyin Duyar (30) idaresindeki 16 CRZ 37 plakalı motosiklet, ORKENT bölgesi yan yol üzerinde seyir halindeyken karşı yönden gelmekte olan ve Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen Otori Dekanadze (24) idaresindeki plakasız motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrasında motosiklet sürücüleri Hüseyin Duyar ile Gürcistan uyruklu Otori Dekanadze ile Gürcü gencin kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan Nesim Çelik (33) ağır yaralandı. Motosikletlerin çarpışmanın şiddeti ile birbirine yapıştığı ve hurdaya döndüğü kazada yaralanan üç kişi yere savruldu. Kazayı fark eden vatandaşların durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine 3 ambulans sevk edildi. Durumları ağır olan yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Duyar buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza yapan ve hurdaya dönen motosikletler çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Herkes Öldü Sandı Ama Gerçek Sonradan Anlaşıldı17 Eylül 2017 Pazar 23:58
  • Bodrum Çöplüğü Alevlere Teslim Oldu17 Eylül 2017 Pazar 23:48
  • Polisin Şüphesi Kavanoza Saklanmış Uyuşturucuyu Yakalattı17 Eylül 2017 Pazar 23:18
  • Şanlıurfa’da Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 6 Yaralı17 Eylül 2017 Pazar 23:13
  • Kadıköy’de Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı17 Eylül 2017 Pazar 22:33
  • Iğdır’da Ev Yangını17 Eylül 2017 Pazar 22:23
  • Niğde’de Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı17 Eylül 2017 Pazar 21:53
  • Elazığ’da Çatı Yangını17 Eylül 2017 Pazar 21:13
  • Rusya’da Bomba Alarmı: 21 Bin Kişi Tahliye Edildi17 Eylül 2017 Pazar 20:38
  • Kaza Yapan Traktör Sürücüsü Baygın Halde 300 Metre İlerledi17 Eylül 2017 Pazar 20:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti