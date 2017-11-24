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Motosikletli Kapkaççı Kamerada

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Motosikletli Kapkaççı Kamerada
Adana'da yolda yürüyen bir kadının arkasından yaklaşan motosikletli kapkaççının, kadının çantasını çalıp kaçması güvenlik kamerası tarafından...

Adana'da yolda yürüyen bir kadının arkasından yaklaşan motosikletli kapkaççının, kadının çantasını çalıp kaçması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hamidiye Oğuz, Ferit Celal Güven Caddesi'nden elinde poşetle evine giderken arkasından gelen bir motosikletli, kadının yanına yaklaşıp elindeki çantasını alıp hızla kaçtı. Kadın motosikletlinin arkasından koştu ancak yakalayamadı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar hemen polisi aradı. Haber merkezi olay yerine en yakın ekipleri hemen yönlendirdi. Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı güven tim ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek çevrede araştırma yapmaya başladı. Bu sırada Bakım Yurdu Caddesi'nde polisi gören bir motosikletli şahıs kaçmaya başladı. Polis, kovaladığı motosikletli kapkaççıyı Gülbahçesi Mahallesi'nde yakaladı. Zanlının yapılan kimlik tespitinde isminin Veysi Kesik olduğu olduğu öğrenildi. Zanlının yapılan üst aramasında kadından çaldığı çanta ve içinde 258 lira para ile cep telefonu ele geçirildi.

Nuray Gülmez isimli kadının da çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı ortaya çıkan zanlı yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliğine teslim edildi.

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