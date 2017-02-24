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Motosikletli Kuryelik Yapan Genç Ağır Yaralandı

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Motosikletli Kuryelik Yapan Genç Ağır Yaralandı
Niğde'de bir restoranın yemek paketlerini müşterilere götürmeye çalışan motosikletli kurye meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı.

Niğde'de bir restoranın yemek paketlerini müşterilere götürmeye çalışan motosikletli kurye meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, müşteriye yemek paketi götürmeye çalışan Yasin A. (17), eski Fertek yolu hastane kavşağında Ali T. (52) yönetimindeki 51 HP 628 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Yasin A., otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasin A.'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu ve kafasından darbe aldığı bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatan polis, kazaya neden olduğu belirtilen sürücüyü gözaltına aldı.

Motosikletli Kuryelik Yapan Genç Ağır Yaralandı

Motosikletli Kuryelik Yapan Genç Ağır Yaralandı

Motosikletli Kuryelik Yapan Genç Ağır Yaralandı

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