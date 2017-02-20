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Motosiklette Ölümüne Dans

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Motosiklette Ölümüne Dans
Balıkesir'de karayolunda yatarak motosiklet kullanan ve adeta ölümle dans eden motosiklet sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi.

Balıkesir'de karayolunda yatarak motosiklet kullanan ve adeta ölümle dans eden motosiklet sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi.

Balıkesir Edremit karayolunda seyreden sürücüler, yatarak motosikleti kullanan ve aşırı hız yapan genci kameraya kaydettiler. Gördüklerine inanamayan sürücüler, trafik ışıklarını ihlal eden, zaman zaman sol şeritte 120 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsünün ölüme davetiye çıkardığını söylediler.

Kendi canını hiçe saydığı gibi trafikteki diğer sürücülere de tehlike yaşatan plakasız motosiklet sürücüsü Edremit yakınlarında gözden kayboldu.

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