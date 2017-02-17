Mozambik’te Fırtına: 7 Ölü

Mozambik'i etkisi altına alan fırtına nedeniyle 7 kişi öldü.
Mozambik'teki turistik kent Inhambane'yi dün etkisi altına alan fırtına 20 binden fazla evin yıkılmasına yol açtı. Afet Yönetimi Ulusal Enstitüsünün yaptığı açıklamada saatte 100 kilometre hızı bulan fırtınada 7 kişinin hayatını kaybettiğini 130 bin kişi mağdur olduğunu belirtti. İnhambane'de fırtınanın ardından sel de meydana gelirken, bölge sakinleri büyük korku yaşadıklarını belirtti.
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