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MS erkeklerde daha şiddetli seyrediyor

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MS erkeklerde daha şiddetli seyrediyor
MS, nörolojik bir hastalık. MS'in kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten uzmanlar, erkeklerde daha nadir ancak daha şiddetli olabildiğine dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Yrd Doç Dr Celal Şalçini, Multipl Skleroz veya kısaltılmış haliyle MS hastalığının beyin ve omurilikteki hücreleri saran miyelin isminde bir yapının harabiyetiyle meydana gelen bir rahatsızlık olduğunu söyledi.
Şalçini, genelde ataklar halinde seyreden MS'in ataksız ve yavaş ilerleyici çeşitlerinin de bulunduğunu söyledi.

MS, bu belirtilerle ortaya çıkıyor
MS'in her türlü nörolojik belirtiye yol açabileceğini ifade eden Yrd. Doç.Dr. Celal Şalçini, "Sıklıklar tek gözde görme bulanıklığı, çift görme, tek taraflı ellerde veya kollarda uyuşma ve güçsüzlük, vücudun bir tarafında güçsüzlük ve dengesizlik atakları olabilir. Zihinsel etkilenme ve yavaşlama da yapabilir" diye konuştu.
MS'in genelde genç yaşta görülse de orta yaşlarda veya çocukluk çağında da görülebildiğini ifade eden Yrd.Doç.Dr. Celal Şalçini, "MS hastalığı otoimmun nörolojik hastalıklar grubunda yatkınlık ve genetik altyapıda başlayan bir reaksiyon sonucu gelişmektedir" dedi.

Hastalığın seyri her hastada farklı
Yrd.Doç.Dr. Celal Şalçini, MS hastalığın teşhisinde ilaçlı MR (beyin ve omurilik) ayrıca belden alınan beyin omurilik sıvısının incelenmesi ve daha başka testlerden yararlanıldığını ifade etti.
Hastalığın seyrinin değişkenlik gösterdiğini kaydeden Şalçin, "Bir kısım hastada tek atak olup bir daha görülmezken, başka bir grupta aralıklı olarak ataklar olup düzelmektedir" dedi.
Yrd.Doç.Dr. Celal Şalçini, MS hastalığının günümüzde deri altı veya kas içi iğneler yardımıyla durdurulmaya çalışıldığını belirterek son zamanlarda teknolojini gelişmesiyle agızdan alınabilecek tabletler ve damardan direk ilaçlar da uygulanabildiğini ifade etti.

Kadınlarda daha sık görülüyor
MS'in kadınlarda daha sık görülse de erkeklerde daha nadir fakat daha şiddetli olabildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Celal Şalçini, sözlerini şöyle tamamladı:
"MS hastalarındaki artış tanı koyma sıklığı artığından dolayı göreceli de artmış olsa bile otoimmun kokenli hastalık grubunda olduğundan çevresel etmenler de tetikleyebiliyor."

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