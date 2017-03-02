Mskü “Özel Olimpiyatlar Türkiye” İçin Kolları Sıvadı

Toplumda yaşamlarını zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu ve down sendromu gibi farklılıkları ile sürdüren, özel eğitim gereksinimi olan bireyleri,...

Toplumda yaşamlarını zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu ve down sendromu gibi farklılıkları ile sürdüren, özel eğitim gereksinimi olan bireyleri, diğer bireylerle bir araya getirerek, sporu bir araç olarak kullanıp, çeşitli spor dallarında düzenli eğitim ve yarışma olanakları sağlayarak fiziksel kondisyonlarını ve yeteneklerini geliştirmelerine, başarılarının mutluluğunu yaşamalarına ve spor dışında da çeşitli etkinliklerle toplumla ilişkilerini güçlendirerek sosyal hayata katılımlarını sağlamayı amaçlayan "Özel Olimpiyatlar Türkiye", son faaliyetini MSKÜ ev sahipliğinde 16-17 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirmek üzere protokol imzaladı.

Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan başkanlığında yapılan toplantıya, Özel Olimpiyatlar Türkiye yetkililerinden Didem Ünsur, Ali Üredi, Atıl Berk katıldı. Üniversiteden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Olcay Mülazımoğlu, Engelli Egzersiz ve Spor Eğitimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Kırımoğlu, Okutman Havvanur Zorba, SKS Dairesi Başkanı Aslan Üzer, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı Ömer Koç, Yapı İşleri Daire Başkanı Bayram Bozyiğit ve Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü M. Emin Altınsoy ve Hatice Silmeoğlu katıldı.

16-17 Mart 2017 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde ve spor tesislerinde gerçekleşecek olan, "MSKÜ Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları"na, Atletizm, Futbol, Basketbol, Masa Tenisi ve Yüzme spor branşlarında 9 ilden, 250 özel gereksinimli-partner sporcu, 150 antrenör, eğitmen ve idareci, 20 klinik direktör ve Üniversite öğrencilerinden 150 kişilik spor gönüllüsü katılacak.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydoğan, Üniversitenin tüm imkân ve birimleri ile söz konusu spor oyunlarına destek vermesinin yanı sıra toplumsal duyarlılık ve farkındalık görevinin olduğunu da belirtti. Aydoğan, bu sayede, spor oyunlarının gerek özel gereksinimli bireylerin spor aracılığı ile ruhsal, bedensel, zihinsel ve sosyal yönlerinin gelişimine katkı sağlayacağını, gerekse de organizasyonda görev alacak üniversitemiz spor gönüllülerinin özel gereksinimli bireylerle kaynaşarak, aldıkları eğitimleri sahada uygulama fırsatı yakalayacaklarının altını çizdi. Aydoğan, Muğla ve Anadolu halkı olarak özel gereksinimli bireylere karşı diğer ulus ve milletlere oranla daha güçlü manevi hislere sahip olduğunu belirterek ilimizde özel gereksinimli olarak bilinen Serpil Dağdelen'in isminin il merkezinde ki Serpil Park'a verilmiş olmasını da bu güçlü hassasiyetin bir göstergesi olarak kabul edilmesine dikkat çekti.