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Mşü’de Bahar Etkinlikleri Sona Erdi

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Mşü’de Bahar Etkinlikleri Sona Erdi
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu bahar etkinlikleri, kardeşlik halayıyla sona erdi.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu bahar etkinlikleri, kardeşlik halayıyla sona erdi.

MŞÜ camlı koridorunda düzenlenen sanat sergisi ile başlayan bahar etkinliklerinin son gününde, film gösterimi yapıldı. Kampus yerleşkesinde bulunan Kongre ve Kültür Merkezinde başlayan uçurtma şenliği ile çocukluklarına dönen öğrenciler, halat çekme yarışması, yakar top, ayak tenisi ve penaltı atışlarıyla doyasıya eğlendiler. Düzenlenen yarışmalarda başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Film gösterimi ve sportif etkinliklerin ardından kütüphane önündeki alanda hareketli şarkılar eşliğinde halay çeken MŞÜ'lü öğrenciler, final sınavları öncesi moral depoladı.

Bahar etkinliklerine ilişkin açıklamalarda bulunan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, öğrencilerin üniversiteyle kaynaşması adına düzenlenen bahar etkinliklerinin geniş katılımla icra edildiğini ve bu kapsamda birçok sosyal, kültürel ve sportif faaliyet gerçekleştirildiğini söyledi. Baharın bütün insanlar için özel ve farklı bir anlamı olduğunu ifade eden Polat, "Bahar simgesel anlamda gençliğin, yenilenmenin, tazelenmenin ve arınmanın ifadesidir. Gençlik sadece bedenen değil, ruhen ve fikren de tazeliğin, arılığın, duruluğun sembolüdür. Gençlerimiz ve genç kalanlarımız için bahar mevsiminde sayısız mesaj var. Tabiatın yeniden doğuşu, insanlığın her dem yeniden inşa edilmesine atıf yapıyor. Bahar etkinlikleri sayesinde öğrencilerimiz gerek kendi aralarında gerekse üniversitemiz akademik-idari personeli ve şehir gençliği ile bütünleşebiliyor, aidiyet duygularını pekiştiriyor. Her günü ayrı bir güzelliğe sahip olan bahar etkinliklerimiz dopdolu geçti ve amacına ulaştı. Bahar etkinliklerinin düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ertelediğimiz bir önemli faaliyet kaldı, doğa yürüyüşü. İnşallah onu da havanın elverişli olduğu bir zaman diliminde gerçekleştirmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Mşü’de Bahar Etkinlikleri Sona Erdi

Mşü’de Bahar Etkinlikleri Sona Erdi

Mşü’de Bahar Etkinlikleri Sona Erdi

Mşü’de Bahar Etkinlikleri Sona Erdi

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