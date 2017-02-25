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Mtb Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

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Mtb Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti
Malatya Ticaret Borsasında(MTB) Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret Borsasında(MTB) Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

MTB binasında gerçekleşen meclis toplantısına MTB Başkanı Gürsel Özbey ve üyeler katıldı. Meclis Toplantısında konuşan MTB Gürsel Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımıyla gerçekleşen Türkiye Ekonomi Şurasın da istidam sağlamak adına iş adamlarının söz verdiğini söyledi. Başkan Özbey, "TOBB'nin üyeleri her birinin birer tane istihdam yaratmak için bizler kendisine söz verdik. Üyelerimiz kendisine uygun çalıştırabileceği eleman almaları konusunda görüşeceğiz. Bir kişi yeni istidatsam ederken yüzde 35 oranında yani 2 bin TL mal olan bir işçinin 735 TL sini devlet karşılayacak, buda istidatsam yaratmak isteyen üyelerimiz için olumlu bir katkı olacaktır" diye konuştu.

Ticaret Borsası Başkan Vekili İdris Payza da Şire Pazarından yaptığı katkılardan dolayı Malatya Valisi Mustafa Toprak'a teşekkür etti. Payza, yeni düzenlemelerden sonra Pazar'ın yeni bir düzüne kavuştuğunu söyledi.

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