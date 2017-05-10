Mtosb Meslek Lisesi Öğrencisi, Güreşte Türkiye Şampiyonu Oldu

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) içerisinde faaliyetlerini sürdüren MTOSB Özel Şişecam Anadolu Meslek Lisesi güreş takımı öğrencisi Yusuf...

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) içerisinde faaliyetlerini sürdüren MTOSB Özel Şişecam Anadolu Meslek Lisesi güreş takımı öğrencisi Yusuf Tüm, Aydın'da düzenlenen Okullar Arası Gençler Serbest Güreş Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.

Mersin'de düzenlenen Okullar Arası Gençler Serbest Güreş müsabakalarında 50 kilogramda il birincisi olarak, Niğde'de düzenlenen Grup Şampiyonası'na katılan 11. sınıf öğrencisi Yusuf Tüm, burada 3. olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Aydın'da yapılan Türkiye Şampiyonasında da Gençler Serbest Güreş kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan genç sporcu, 19-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası İsmet Atlı-Mithat Bayrak Şampiyonlar Turnuvası'na katılmaya hak kazandı.

Amacının, bu turnuvadan da şampiyonluk ile dönerek Mersin'e bu gururu yaşatmak olduğunu belirten 17 yaşındaki Yusuf Tüm, ortaokulda başladığı güreş sporunda hedefinin Olimpiyat Şampiyonluğu olduğunu söyledi. Tüm, "Güreş sporunu çok seviyorum. Hedefim bu sporda ciddi başarılara imza atarak ay yıldızlı bayrağımızı şampiyonalarda göndere çektirmek, İstiklal Marşımızı okutabilmek. Bunun için çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Bu anlamda kendime örnek aldığım sporcu, geçtiğimiz hafta sonu Avrupa Şampiyonu olan Milli Güreşçimiz Taha Akgül'dür. Bana bu yolda desteklerini esirgemeyen MTOSB Başkanımız Sabri Tekli, öğretmenlerimiz ve Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübündeki Antrenörlerim Hasan Alaca ve Bilal Tekerlek'e şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmenleri Burcu Avseven ve Gökçe Özbayrak ise "Voleybol, basketbol, futbol ve atletizm gibi takım sporlarında olduğu kadar, bireysel branşlarda da başarılı bir okuluz. Yusuf'un Türkiye Şampiyonu olması hepimizi gururlandırdı. Bu başarı diğer öğrencilerimize de örnek oldu. Okulumuzda spor yapan gençlerimizin sayısının artması için çalışıyoruz. Sporcu gençlerimizin önümüzdeki günlerde çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz" dediler.