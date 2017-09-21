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Mtso Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu:

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Mtso Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu:
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, genç bir kadro ile MTSO yönetimine talip olduklarını belirterek, "Malatya'ya...

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, genç bir kadro ile MTSO yönetimine talip olduklarını belirterek, "Malatya'ya katma değer anlamında katkılarda bulunmak için yola çıktık" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı'yı ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. Ziyarette konuşan Sadıkoğlu, genç bir kadro ile yola çıktıklarını belirterek, "Malatya'ya katma değer anlamında katkılarda bulunmak için yola çıktık. Projelerimizle bir sinerji oluşturarak şehrimize hizmet etmek ve faydalı olmak adına elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri her 4 yılda bir yapılıyor, bu bir hizmet yarışıdır. Bu hizmet yarışında ölçülü bir şekilde kırmadan dökmeden, Malatyamıza fayda sağlamak için gayret etmemiz lazım" diye konuştu.

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