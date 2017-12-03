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Mttb’den Abd’de Devam Eden Rezza Zarrab Davasına Tepki

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Mttb’den Abd’de Devam Eden Rezza Zarrab Davasına Tepki
Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, ABD'de devam eden Rezza Zarrab davasına tepki gösterdi

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, ABD'de devam eden Rezza Zarrab davasına tepki gösterdi

Sağdıç, İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesi davası ile Türk Milleti ve devletinin zora sokulmak istendiğini ifade ederek, yargılamanın evrensel hukuk normları çerçevesinde adil yargılama hakkı ve ilkesi gözetilerek değil de mafyatik bir biçimde gerçekleştirildiğini kaydetti. Mehmet Sağdıç, sürecin gerçekle ilgisi olmayan deliller üretilerek, Türkiye'yi hizaya getirme maksadıyla ve usulsüz bir şekilde yürütüldüğünü de vurguladı.

Davanın amacının herkesçe malum olduğunu belirten Sağdıç, "Tüm dünyanın gözü önünde ABD'de sözde bir yargılama gerçekleştirilmektedir. Bu yargılama, evrensel hukuk normları çerçevesinde adil yargılama hakkı ve ilkesi gözetilerek değil de mafyatik bir biçimde gerçekle ilgisi olmayan deliller üretilerek, "racon kesme', "Türkiye'yi hizaya getirme" maksadıyla usulsüz bir yargılama olarak yürütülmeye devam etmektedir. Müfterilerin ifadeleri incelendiği takdirde Türk hükümeti yetkilileri ve Cumhurbaşkanımızın ismi, maksatlı olarak adeta Türk milletinin zekası ile alay edercesine "zorlama" bir biçimde davada zikredilmekte, suçla itham edilmekte, dünya üzerindeki hiçbir hukuk devletinde örneği olmayan "çamur at, izi kalsın" mantığıyla hareket edilerek, başta Cumhurbaşkanımızın şahsında Türk milleti ve devleti zora sokulmak istenmektedir. Bizler Milli Türk Talebe Birliği olarak, bu kumpasa ve kötü niyetli oyunlara karşı eskimez MTTB'li Cumhurbaşkanımızın şahsında büyük devletimizin yanındayız, bir ve beraberiz. Bu oyunlar, hiçbir surette birliğimizi ve dirliğimizi bozamayacak, Türk milletinin şanlı yürüyüşüne mani olamayacaktır" diye konuştu.

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