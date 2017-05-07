Muazzez Sümer Mta Lisesi Grup Şampiyonu Oldu

Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atıcılık takımı Mersin de düzenlenen Okullararası Atıcılık Grup müsabakasını şampiyon olarak tamamladı.

Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atıcılık takımı Mersin de düzenlenen Okullararası Atıcılık Grup müsabakasını şampiyon olarak tamamladı.

Gülbahar Ayyıldız, Nazlıcan Sain ve Melike Biçen'den oluşan atıcılık takımı grup şampiyonu olarak, Sakarya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti. Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Ufuk Yakut, grup müsabakasında derece yapan takımlarından aynı başarıyı Türkiye Şampiyonasında da beklediklerini söyledi. Yakut, "Atıcılık ekibimiz iyi yolda. Daha önce il birincisi olan ekibimiz, grup şampiyonu oldu. Bu ayın sonunda Sakarya'da Türkiye finalleri var. Final müsabakalarında aynı başarını geleceğini umut ediyorum. Çünkü güçlü bir ekibimiz var. Onların Diyarbakır'a çok önemli bir derece ile döneceğine inanıyorum" dedi.

Yakut, Mersin'de grup şampiyonu olan sporcuları kutladığını belirterek, kendilerine büyük emek veren antrenörlere de teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.