Mücadeleyi görmemek haksızlık olur

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, asılsız bilgilerle hazırlanmış Şiddet Haritası'na cevap verdi.

İlk göze çarpan asayiş olaylarındaki 'resmi rakamlarla' düşüş olduğu.

Ancak Samsun polisinin mücadelesini bu kadar hafife almak ne kadar doğru acaba.?

Hırsızlık, cinayet, gasp, uyuşturucu gibi olayların çok olduğu dönemlerde, ben de zaman zaman eleştiriler yaptım.

Çünkü ortak paydamız Samsun'du ve bu kentin huzur içinde yaşanılır bir alan olabilmesi için 'gerektiğine inandım'.

Ama Samsun bir kaç yıl öncesindeki Samsun mu şimdi.

Hem asayiş olayları açısından, hem de faillerin yakalanması yönünden.

Kaç kez takdir ettik, binlerce kameranın incelenerek olayların ortaya çıkarılmasını..

Samsun'dan İstanbul'a uzanan şebekeler için yapılan amansız takipleri.

Hele ki; FETÖ kalkışması sonrası düzenlenen operasyonlar açısından Samsun polisi Türkiye'ye örnek bir çalışma yapmıştır.

Samsun Polisi ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışmaları bir çok ilden izleniyor.

Hatta siyasiler tarafından bile dikkatle takip ediliyor.

Kaç kez 'tebrik ediyorum Samsun savcılarını, Samsun polisini' diye kendim duydum.

Hatta Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un görevden alınmasını isteyen zihniyetlerin de niyetini çok iyi analiz etme şansı bulduk.

FETÖ operasyonlarına 15 Temmuz öncesi başlayan Müdür Yavuz'u durdurmak adına 'gizli güçlerin harekete' geçtiğini bile biliyoruz.

O nedenle..

Bunca yapılan şeyleri görmezden gelip aslı olmayan bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması doğru değildir.

Üstün bir gayret ve motivasyonla çalışan Emniyet Teşkilatına bu konuda köstek değil destek olmak gerekir.

Kaldı ki, FETÖ soruşturmalarında çelik çekirdeğin üzerine giden, örgütün tüm hücresel yapılarını dağıtan Samsun polisi, suç ve suçluyla mücadelede gece-gündüz mesai yaparken..

Her zaman söylerdik, şimdi gerçek oldu.

Suçun önlenmesi.

Belki de bu konuda en başarılı illerden biri olmuştur Samsun.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un hasta yatağından, hastanede elindeki telefonla 'FETÖ operasyonunu yönettiğini de biliyoruz', Asayiş Şube Müdürü Zeki Bal'ın bir milyonluk hırsızlık olayında üç gün uyumadığını da.

KOM ve Terörle Mücadele şubesindeki Müdür amir ve polis arkadaşlarımızın '15 Temmuz sonrasında aylarca üç beş saatlik uykuyla operasyon üzerine operasyon yapmasını' bu Samsun nasıl unutabilir ki.

Şahsen, belki de bir vakıf tarafından yayımlanan bu şiddet haritası, belki de 'uzun süreden beri yazmaya çalıştığım bu düşüncelerime' vesile oldu diyebilirim.

Yani bu kentte yaşayan bir gazeteci olarak suç örgütlerine başta FETÖ ve DEAŞ olmak üzere, diğer örgütlere göz açtırmayan Samsun polisini 'bu vesileyle de' tebrik etmiş oldum.

Öyle çok, aman aman övmeyi sevmeyen bir yapım vardır, 'herkes işini yapacaktır' görüşünde olduğumu benim yazılarımı takip edenler bilir..

Ama bu iş başka.

Polis, şevkle çalıştığı işinde 'eğer eleştirilirse, haksız olarak yanlış bilgilerle kamuoyuna anlatılırsa, her şeyden önce haksızlık olur.

En azından verilen mücadeleyi görmek gerekir.

Mesele, böylesi büyük bir kentte olay olması değildir.

Önleyici hizmetlerin yerinde olup olmadığı ve faillerin kısa sürede yakalanmasıdır.

Yapanın yanına kar kalıyor, yakalanmıyor, kimse diyebilir mi Samsun'da...

Kesinlikle hayır.

FETÖ soruşturmalarını bir çok il neredeyse unuturken, Samsun'da her gün 'itirafçılar, soruşturmalar, yeni bağlantılarla' şafak operasyonları yapıldığını görmemek olur mu?.

Rakamlar ortada.

O zaman Sezar'ın hakkı Sezar'a.

'Sansasyonel açıklama yapmak' ses getirebilir, dikkat çekebilir ama bahsettiğiniz kurum 'Park ve Bahçeler Müdürlüğü değil'.

Samsun'un emniyeti, güvenliği..

Biraz dikkat..