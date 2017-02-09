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Mücevher Fırsat Günleri, Sevgililer Günü İçin Başladı

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Mücevher Fırsat Günleri, Sevgililer Günü İçin Başladı
En özel anları kutlanmaya değer kılan Mücevher Fırsat Günleri, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı etkinlikte sunacağı indirimler ve yüzlerce seçenek...

En özel anları kutlanmaya değer kılan Mücevher Fırsat Günleri, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı etkinlikte sunacağı indirimler ve yüzlerce seçenek ile ziyaretçilerin yüzünü güldürecek.

Her yaşam biçimine ve stile uygun tasarımların yer aldığı Mücevher Fırsat Günleri, sonsuz sevginizi anlatmak için yüzde 70'e varan indirimlerle, 9 Şubat'ta Harbiye Askeri Müze'de başladı. Sereks Fuarcılık tarafından her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen Mücevher Fırsat Günleri, bu kez Sevgililer Günü için 9 - 14 Şubat tarihleri arası hizmet verecek. Etkinlik kapsamında, sevginizi ifade edebileceğiniz her bütçeye ve her zevke uygun tektaş yüzükler, kolyeler ve küpeler bulmak mümkün.

Tektaşlar 579 TL'den, beştaşlar 599 TL'den başlıyor

Işıltısıyla büyüleyen pırlantalar, kadınların her zaman vazgeçilmezi olmuştur. Pırlanta ve Sevgililer Günü denince akla ilk gelen tektaşlar, yüzlerce seçeneği ile Mücevher Fırsat Günleri'nde yer alıyor. Yaklaşmakta olan Sevgililer Günü'nü güzel bir anıya çevirmek isteyenler için 579 TL'den başlayan fiyatlarla tektaş bulmak mümkün. Tektaş dışında, sevginizi ifade edeceğiniz kolye uçları da 349TL.'den, beştaşlar 599 TL'den, pırlanta ve elmas setler 3.500 TL'den başlıyor.

Üretici firmaların sezon sonu stoklarını ve ihraç fazlası ürünlerini yüzde 70'e varan indirimlerle, garantili ve sertifikalı satacağı Mücevher Fırsat Günleri, 10.30-20.00 saatleri arasında girişler ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Tüm dikkatleri üzerine çeken binlerce ürünü, Mücevher Fırsat Günleri'nde bulabilirsiniz.

Mücevher Fırsat Günleri, Sevgililer Günü İçin Başladı

Mücevher Fırsat Günleri, Sevgililer Günü İçin Başladı

Mücevher Fırsat Günleri, Sevgililer Günü İçin Başladı

Mücevher Fırsat Günleri, Sevgililer Günü İçin Başladı

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