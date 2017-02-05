Mucit Çocuklar Bilim Turnuvasında

Karşıyaka Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesindeki Bilim Kahramanları Atölyesi öğrencileri, 80 ülkede düzenlenen "Bilim Kahramanları Buluşuyor" turnuvalarının...

Karşıyaka Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesindeki Bilim Kahramanları Atölyesi öğrencileri, 80 ülkede düzenlenen "Bilim Kahramanları Buluşuyor" turnuvalarının Türkiye ayağında yarışacak. Mucit çocuklar, kendi tasarımları olan robot ve "Uçan Kırıntılar" projesiyle, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek için mücadele verecek.

Çocuklara bilimsel faaliyetleri sevdirmek ve teşvik etmek amacıyla geçen eylül ayında Bilim Kahramanları Atölyesi açan Karşıyaka Belediyesi Çocuk Kulübü'nde turnuva heyecanı yaşanıyor. Atölyeye katılan öğrenciler, Türkiye ayağı Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen "Bilim Kahramanları Buluşuyor" (First Lego League) turnuvasına katılacak. 10-14 yaş arası 7 çocuk ile 3 eğitmenin yer aldığı "Cordelion Lego" takımı, 19 Şubat'ta Fuar İzmir'de yapılacak organizasyon için hazırlıklarını tamamladı.

Hedef Türkiye'yi temsil etmek

Bu yıl "Hayvanlar: Yaşam Ortaklarımız" temasıyla gerçekleştirilen turnuvada; "Proje', "Robot" ve "Öz değerler" olmak üzere, üç alanda değerlendirme yapılacak. Karşıyaka Belediyesi Çocuk Kulübü ekibi ilk etapta, göç etmeyen kuşların beslenme ihtiyacına çözüm için ürettikleri "Uçan Kırıntılar" projesini jürinin beğenisine sunacak. Diğer aşamada da öğrenciler, kendi tasarladıkları robotla sahneye çıkacak ve organizasyon tarafından belirlenen 12 görevi yerine getirmeye çalışacak. Son olarak da arkadaşlık, çevre ve ilişkiler, özgünlük gibi değerler puanlandırılacak. Yarışma sonunda dereceye giren takımlar, ulusal turnuvaya katılacak. Burada seçilecek ekipler de Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil etmeye hak kazanacak.

Kuşlar için "Uçan Kırıntılar'

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi veren çocuklar, "Turnuvanın temasına uygun olarak hazırladığımız "Uçan Kırıntılar" projemizi Kasım ayında uygulamaya başladık. Göç etmeyen kuşların besin ihtiyacına çözüm üretmeyi amaçladık. 5 fırınla anlaşıp ekmek kesme makinelerinden çıkan kırıntıları biriktirmelerini istedik. Bunların toplanıp kuşlara ulaştırılması için de 6-8 yaş arası kardeşlerimizle Junior Takımı kurduk. Bu takımdaki arkadaşlarımıza çalışmalarının karşılığında ücretsiz olarak WEDO 1, yani çocuklar için tasarlanmış robot eğitimi veriyoruz. Yarışmanın diğer etabı için de bir robot tasarladık. Tüm çalışmalarımız ve kurduğumuz güzel ilişkilerle başarılı olacağımıza inanıyoruz. Destekleri için Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'a teşekkür ederiz" dedi.

"Çocuklarımıza güveniyoruz"

Başkan Akpınar da, "Bizim tek güvendiğimiz şey var; o da çocuklarımızın zekası. Evlatlarımıza tüm kalbimizle inanıyor ve destekliyoruz. Bilimden, sanattan kopmayan, sağlıklı ve bilinçli çocuklar yetiştirmek için hep beraber çaba sarf ediyoruz. Bu önemli turnuvada da Karşıyaka Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencilerimizin bizleri temsil edecek olmasıyla onur duyuyoruz. Tamamen kendi üretimleri olan çalışmalarıyla yarışacak çocuklarımıza başarılar diliyor, eğitmenlerimize de emekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.