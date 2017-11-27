Mudanya Esnafı Belgelendi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ustalık imtihanında başarılı olan esnafa belgeleri dağıtıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ustalık imtihanında başarılı olan esnafa belgeleri dağıtıldı.

Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na kayıtlı 22 meslek dalında 80 esnaf, Milli Eğitim Bakanlığı Osmangazi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan imtihanda başarılı olarak, ustalık ve iş yeri açma belgesi aldı. İki kademe halinde yapılan sınavlarda birinci gün kalfalık, ikinci günü ustalık imtihanı yapıldı. Törene Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya İlçe Eğitim Müdürü Osman Şeker ve esnaf temsilcileri katıldı.

Birçok meslek dalında faaliyet gösteren esnafların ustalık başarı belgeleriyle rahatlıkla iş yeri açabilecekleri ifade edildi. Mudanya Esnaf Odası Başkanı Emir Ali Usta, "Ustalık belgesi verme işi esnaf odalarına aittir. 20 yıla yakın zamandır bu belgeleri veriyoruz. Bugüne kadar 2 bine yakın belge verdik. Bu belgeleri vererek esnafın işlerini kolaylaştırmış oluyoruz" dedi.