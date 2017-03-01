Mudanya Esnafından Bayraklı Birlik Ve Beraberlik Mesajı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, esnaflar, referandum öncesi dükkânlarına astıkları Türk bayrakları ile birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, esnaflar, referandum öncesi dükkânlarına astıkları Türk bayrakları ile birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Hasanbey Mahallesi Selvilik Caddesi üzerindeki esnaflar dükkânlarına Türk bayrakları astı. Selvilik Caddesi üzerindeki esnaflar dükkânlarının önüne astıkları Türk bayrakları ile birlik ve beraberlik mesajı verdi. İlçe esnafuı, "15 Temmuz sonrası ülkemizde tesis edilen birlik ve beraberliği korumak istiyoruz. Ülke olarak hep birlikte bu hainlerin planlarını başlarına geçirdik. Birliğimizi ilelebet korumakta kararlıyız. Esnaflar olarak dükkânlarımızı bayraklarla donattık" dedi.