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Mudanya’da Gergin Meclis

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Mudanya’da Gergin Meclis
Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz başkanlığında CHP'den 9, AK Parti'den 6, MHP'den 2 ve bağımsız 3 üyenin iştiraki...

Mudanya Belediye Meclisi'nde gerginlik yaşandı.

Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz başkanlığında CHP'den 9, AK Parti'den 6, MHP'den 2 ve bağımsız 3 üyenin iştiraki ile yapıldı. 2016 mali yılı kesin hesap raporu oy birliği ile kabul edilirken, Türkyılmaz, başarılı bir bütçe ortaya çıkardıklarını söyledi. Türkyılmaz, "Bugüne kadar söylediğim gibi, benimle ilgili, arkadaşlarımla ilgili bir tek kara nokta yok. Bundan sonra da bulamayacaksınız. Önce siz kendinize bakacaksınız" dedi.

Bu sözlere AK Parti Grup Sözcüsü Fatih Pulat sert bir dille tepki gösterdi. Pulat, inançlı insanların rencide edildiğini belirterek, "Kaç yıldır aynı şeyleri konuşuyorsun. Bir de Allah'ın adını kullanıyorsun. Bunlar hoş şeyler değil" dedi.

Türkyılmaz ise, "Yeter artık, mikrofonu elinden alın. Ben söz verirsem sen konuşabilirsin" ifadeleriyle karşılık verdi.

Bu tavra cevap veren Pulat, "Konuşacağım tabii ki, meclis üyesiyim ben" ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz'ın sözlerine AK Partili Mehmet Kaldırım da tepki gösterdi.

Meclis toplantısı sonrası mahalli bir gazetenin sahibi ve çalışanlarına yapılan sözlü saldırıya karşılık verilince ortalık bir anda karıştı. Araya girenler ve güvenlik güçleri olayları büyümeden yatıştırdı.

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