Mudanya’da İkinci Ölü Yunus Vakası

Sahilde hizmet veren bir otelin yetkilileri tarafından yapılan ihbarı değerlendiren MAK ekipleri, kayalıkların arasındaki yunus balığını kurtarmak üzere...

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ölü yunus balığı bulundu.

Sahilde hizmet veren bir otelin yetkilileri tarafından yapılan ihbarı değerlendiren MAK ekipleri, kayalıkların arasındaki yunus balığını kurtarmak üzere harekete geçti. Canlı olabileceği düşüncesiyle tedbirli olarak hareket eden MAK ekibi, yunusun yanına yaklaştığında hareketsiz ve yavru olduğunu gördü. Sudan çıkartılan yunus yalığı yavrusunun ölü olarak sahile vurduğunu tespit eden MAK ekibi, başında ve kuyruğunda yaralar olan balığı incelenmek üzere Mudanya İlçe, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim etti.