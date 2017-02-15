Müdür Beşkardeş’ten Başarılı Öğrencilere Ödül

Bitlis'in Adilcevaz Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, güreş müsabakalarında derece alan öğrencileri ödüllendirdi.

Bitlis'in Adilcevaz Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, güreş müsabakalarında derece alan öğrencileri ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, şube müdürleri Ayhan Taşdemir ve Suphi Eser ile birlikte Adilcevaz Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Süphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Beşkardeş, Bitlis'te güreş müsabakalarına katılarak takım halinde il birincisi olan Adilcevaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ve müsabakalara ferdi olarak katılarak birincilik elde eden Süphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, elde edilen başarıların ödüllendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Öğrencilerimiz ilimizde düzenlenen güreş müsabakalarında hem takım hem de ferdi olarak birincilik elde ederek bizleri gururlandırmışlardır. Öğrencilerimizin elde etmiş oldukları bu başarı tesadüf değildir. Bu tür başarılar gayretli çalışmaların ürünüdür. Öğrencilerimizin bu tür organizasyonlara katılmalarını çok önemsiyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimize ve okullarımıza düzenledikleri etkinliklerde her zaman gereken desteği veriyoruz. Elde edilen bu başarıdan dolayı öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum. İnşallah öğrencilerimiz bölge müsabakaların da en iyi dereceyi elde edeceklerine inanıyorum" dedi.

Bitlis'te düzenlenen güreş müsabakalarında derece elde öğrenciler, 3-5 Mart tarihlerinde Batman'da, 1-3 Nisan tarihlerinde ise Erzurum'da yapılacak bölge müsabakalarında Bitlis'i temsil edecek.