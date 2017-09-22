Müdür Bildirici’den Yaşlılara Ziyaret

Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü münasebetiyle Üzümcü köyündeki yaşlıları...

Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü münasebetiyle Üzümcü köyündeki yaşlıları ziyaret etti.

Köy Muhtarı Sadi Er tarafından karşılanan İl Müdürü Bildirici, ilk olarak 88 yaşındaki Alzheimer hastası Safi Er'i evinde ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı. Aile ile bir süre sohbet eden Bildirici, daha sonra 85 yaşındaki parkinson hastası Hacı Kurt ve 72 yaşındaki engelli İbrahim Uçar'ı evlerinde ziyaret ettikten sonra, evde bakım hizmetinden yararlanan sekiz aileyi tek tek ziyaret etti. 21 Eylül'ün Dünyada Alzheimer Günü olarak kutlandığını belirten Müdür Bildirici, kendilerinin de hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak üzere Üzümcü köyünde Safi Er'i ziyaret ettiklerini söyledi. Müdür Bildirici, "Safi Er annemizi ziyaret edip sağlık durumuyla ilgili ailesinden bilgi aldık. Akabinde köyümüzde ikamet eden yaşlı ve engellilerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizde ailelerimize yaşlı ve engelli bakımlarıyla ilgili rehberlik edip varsa yaşlı ve engellilerimizin sorun ve sıkıntılarını dinledik. Ailelerimizin yaşlı bakımı ve engellilere karşı bakımlarında duyarlı olduklarını gördük. Bu ziyaretlerde bizi yalnız bırakmayıp bize eşlik eden Köy Muhtarımız Sadi Er'e teşekkür ediyorum. ASDEP personelimizin yaşlı ve engelli ailelerine ev ziyaretleri devam edecektir" dedi.