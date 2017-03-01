Müdür Çelebi’nin Hakkari Ziyareti

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Çelebi, Hakkâri Valiliği ve Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Çelebi, Hakkâri Valiliği ve Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Bölge Müdürü Mehmet Çelebi, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı ve Hakkâri İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu'nu makamlarında ziyaret etti. Görüşmelerde, Hakkâri ilinde faaliyet gösteren sınır kapılarında gümrük işlemlerinin güvenli bir ortamda etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve kaçakçılıkla etkin mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.