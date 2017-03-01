  • BIST 89.007
  • Altın 146,166
  • Dolar 3,6688
  • Euro 3,8619
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 16 °C

Müdür Çelebi’nin Hakkari Ziyareti

» »
Müdür Çelebi’nin Hakkari Ziyareti
Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Çelebi, Hakkâri Valiliği ve Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Çelebi, Hakkâri Valiliği ve Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bölge Müdürü Mehmet Çelebi, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı ve Hakkâri İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu'nu makamlarında ziyaret etti.

Görüşmelerde, Hakkâri ilinde faaliyet gösteren sınır kapılarında gümrük işlemlerinin güvenli bir ortamda etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve kaçakçılıkla etkin mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Müdür Çelebi’nin Hakkari Ziyareti

Müdür Çelebi’nin Hakkari Ziyareti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlkay Karabulut Keleş Ameliyat Oldu01 Mart 2017 Çarşamba 16:58
  • Kavram’dan Dayanışma Programı01 Mart 2017 Çarşamba 16:58
  • Müdür Çelebi’nin Hakkari Ziyareti01 Mart 2017 Çarşamba 16:58
  • Başkan Kocamaz Taksicilerle Buluştu01 Mart 2017 Çarşamba 16:53
  • Feyzioğlu Ve Batum Gmis’e Ziyaret01 Mart 2017 Çarşamba 16:53
  • Edirne’de Gerçeğini Aratmayan Deprem Tatbikatı01 Mart 2017 Çarşamba 16:53
  • Başarılı Sporcular Uedaş Tarafından Ödüllendirildi01 Mart 2017 Çarşamba 16:53
  • Okul Servis Şoförlerine Trafik Eğitimi Verildi01 Mart 2017 Çarşamba 16:48
  • Vergi Dairesinden Satso’ya Ziyaret01 Mart 2017 Çarşamba 16:48
  • Jandarmanın Dikkati Hırsızları Yakalattı01 Mart 2017 Çarşamba 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti