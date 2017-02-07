Müdür Dülger, Okulları Ziyaret Etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, okulları ziyaret etti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, okulları ziyaret etti.

Dülger, Şehitler İlk-Ortaokulu, Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu, Fatih Anadolu Lisesi ve Akkent İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Dülger, okul ve kurum incelemeleri kapsamında yaptığı ziyarette sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Ardından öğretmenlerle toplantı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, öğretmenlerin ihtiyaç ve isteklerini dinledi. Dülger, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılının, tüm eğitim camiasına "hayırlı olması" temennisinde bulundu. (EFE)